Movimento Cinque Stelle, guerra sul doppio mandato (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Movimento Cinque Stelle attraversa una fase cruciale della sua storia. Dopo l'attacco di Di Maio a Conte, a seguito dei disastrosi risultati alle comunali del 12 giugno, interviene Beppe Grillo. Sul suo blog il fondatore del del Movimento 'detta' il da farsi sulla regola del limite dei due mandati per i dirigenti, in vista del voto a fine mese degli iscritti M5S sulla questione. "Appare sempre più opportuno estendere l'applicazione delle regole che pongono un limite alla durata dei mandati" scrive Grillo. "Alcuni obiettano – soprattutto fra i gestori che si arroccano nel potere – che un limite alla durata dei mandati non costituisca sempre l'opzione migliore" sottolinea, attaccando senza menzionarli i dirigenti di M5S. Foto Ansa/Fabro Frustaci"E questo in quanto imporrebbe di cambiare i gestori (del ...

