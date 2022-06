Movida selvaggia a Roma, da Trastevere a San Lorenzo monta la rabbia dei residenti (Di venerdì 17 giugno 2022) La mala Movida a Roma non si placa, soprattutto nei quartieri del centro, da Trastevere a San Lorenzo, fino al Pigneto. I residenti sono profondamente infastiditi e indignati e non sanno più quali strumenti utilizzare per farsi sentire e fare in modo che le cose cambino. Schiamazzi notturni sette giorni su sette, tavolini posizionati in modo selvaggio in mezzo ai vicoli o nelle piazze, bottiglie di vetro lasciate per terra. Insomma, la situazione non è delle migliori e, soprattutto, non è una novità. Movida selvaggia, residenti sul piede di guerra Da settimane sulle finestre dei condomini sono appesi cartelli e striscioni. Ce n’è uno sul palazzo di fronte il MaXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con scritto “Basta rumore”. I cittadini si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) La malanon si placa, soprattutto nei quartieri del centro, daa San, fino al Pigneto. Isono profondamente infastiditi e indignati e non sanno più quali strumenti utilizzare per farsi sentire e fare in modo che le cose cambino. Schiamazzi notturni sette giorni su sette, tavolini posizionati in modo selvaggio in mezzo ai vicoli o nelle piazze, bottiglie di vetro lasciate per terra. Insomma, la situazione non è delle migliori e, soprattutto, non è una novità.sul piede di guerra Da settimane sulle finestre dei condomini sono appesi cartelli e striscioni. Ce n’è uno sul palazzo di fronte il MaXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con scritto “Basta rumore”. I cittadini si ...

