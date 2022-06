Motomondiale | Valentino Rossi ' Lorenzo l' avversario più divertente'

(Di venerdì 17 giugno 2022) "Biaggi? Non l'ho sempre battuto in gara ma in campionato sono sempre finito davanti". PARIGI (FRANCIA) - "Se potessi lottare per la vittoria, mi piacerebbe ancora correre. Dal momento che non è più ...

Mentre lafa tappa in Germania, l'ex campione delle due ruote, passato da poco alle quattro ruote,Rossi si è confessato a "L'Equipe". Il "Dotore" ha parlato di tante cose, in ...... n.1 di Dorna MOTOGP di Marco Galvani Ilaccende i motori in Germania. Al Sachsenring è atteso il sold out (già superate le vendite del 2019 con 201mila presenze) anche senza... MotoGP, Yamaha-Valentino Rossi: "Le cose cambiano rapidamente" 'Biaggi Non l'ho sempre battuto in gara ma in campionato sono sempre finito davanti'.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Se potessi lottare per ...Valentino Rossi sul rapporto di amore e odio con Jorge Lorenzo: "Lasciai la Yamaha per colpa sua" Valentino Rossi ripercorrendo le sue rivalità in MotoGp in un'intervista a L'Equipe si è soffermato pa ...