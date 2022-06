MotoGP | scatta il weekend del GP di Germania | chi sarà il nuovo Re del Sachsenring?

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 giugno 2022) Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di, decimo appuntamento del Mondiale di2022, e la prima notizia non è tanto che siamo giunti ufficialmente al giro di boa del campionato, quanto “Chi metterà il suo nome sull’albo d’oro teutonico”? No, non è un aspetto di poco conto, dato che dal 2013 ad oggi la gara delha avuto un solo dominatore: Marc Marquez. Il portacolori del team Repsol Honda, appena operato per la quarta volta all’omero del braccio destra, quindi,costretto a lasciare lo scettro del tracciato della Sassonia dopo una egemonia senza precedenti. Nelle ultime otto edizioni della gara della classe regina (saltò solo il 2020 quando era infortunato), infatti, il Cabroncito non aveva fatto prigionieri, facendo percorso netto, aggiungendoci in precedenza ...