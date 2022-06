MotoGp, Gp Germania 2022, Bagnaia: “Adesso è tutta un’altra musica” (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il fantastico giro fatto segnare nella FP2 del Gran Premio di MotoGp di Germania 2022, il pilota della Ducati Pecco Bagnaia ha stabilito il primato assoluto della pista. Ecco le sue parole lasciate a Sky: “Se penso a quanto ero in difficoltà l’anno scorso, Adesso è tutta un’altra musica”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il fantastico giro fatto segnare nella FP2 del Gran Premio didi, il pilota della Ducati Peccoha stabilito il primato assoluto della pista. Ecco le sue parole lasciate a Sky: “Se penso a quanto ero in difficoltà l’anno scorso,”. SportFace.

