DarioNardella : Il #gp #mugello non si tocca. Chi parla non conosce davvero la realtà di questo territorio. Il circuito del Mugello… - FirenzePost : Moto Gp: il Mugello rischia di perdere la sua gara. La Regione Toscana scrive a Ezpeleta - sportal_it : Mugello, arrivano i soccorritori: dicono che mancava Valentino Rossi e che i francesi vanno forte… - andrea_gordini : Ma il Mugello rischia di perdere le moto Flop pubblico: la corsa si farà ancora? - AndreaGordini : SENZA VERGOGNA -

... ' Dovizioso si sente meglio sulladopo i test, ha migliorato la sua sensazione con l'... dopo la doppietta nella quale Barcellona ha seguito il, ecco il Sachsenring aprire un altro periodo ...L'Equipe ha pubblicato oggi l'intervista realizzata a Valentino Rossi in occasione della cerimonia per il ritiro del 46 al. Dalla paternità, al ritiro dallaGP, ai rivali di una vita. Valentino Rossi si racconta a cuore aperto. Vi proponiamo di seguito alcuni estratti, a iniziare della sua vita dopo il ...Per giustificare i buchi sugli spalti del Mugello c'è chi si è spinto a osservare che a Le Mans il pubblico c'era perché Fabio Quartararo e Johann Zarco stanno andando forte. Neanche chi riesce a ...La Regione Toscana risponde all’amministratore delegato di Dorna Sports, la società che gestisce il Campionato Mondiale di motociclismo, Carmelo Ezpeleta, che aveva criticato la gara che si è svolta i ...