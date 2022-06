Moto: Germania; libere 1, Ducati davanti con Miller e Bagnaia (Di venerdì 17 giugno 2022) Ducati ufficiali protagoniste nelle prime libere del Gran Premio di Germania classe MotoGp. Miglior tempo per Jack Miller in 1'21''479 davanti al compagno di squadra Francesco Bagnaia (+0''015) e al ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022)ufficiali protagoniste nelle primedel Gran Premio diclasseGp. Miglior tempo per Jackin 1'21''479al compagno di squadra Francesco(+0''015) e al ...

