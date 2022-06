(Di venerdì 17 giugno 2022) Èa 66ilTim, noto per aver: Il” e alcuni episodi di “Superman“. La notizia è stata data dalla famiglia tramite il suo account Twitter e poi confermata dalla Dc Comics, l’editore per cui ha lavorato. “È con grande dolore che annuncio che Timoggi – si legge nel post -. Se n’è andato circondato dall’affetto della moglie”. “Era un incredibile artista, i suoi disegni di personaggi iconicino una vera profondità umana, e la sua innovazione nel disegno delle pagine ha cambiato il modo in cui un’intera generazione pensa ai fumetti. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Ci mancherà profondamente”, è il ...

fumettologica : È morto Tim Sale - SkyTG24 : È morto Tim Sale, il disegnatore di Batman: Il Lungo Halloween. Aveva 66 anni - FQMagazineit : Morto Tim Sale, addio al fumettista che ha disegnato “Batman: Il Lungo Halloween”. Aveva 66 anni - RadioTadino : RT @SkyTG24: È morto Tim Sale, il disegnatore di Batman: Il Lungo Halloween. Aveva 66 anni - Leonumber9 : RT @FumettoMagazine: Oggi è un gran brutto giorno per il fumetto: è morto Tim Sale.?? Il disegnatore statunitense, insieme a Jeph Loeb, è… -

"È con grande dolore che annuncio cheSale èoggi", è stato scritto sul suo account Twitter . "Se n'è andato circondato dall'affetto della moglie". L'annuncio è poi seguito da una richiesta ...Sale, il leggendario disegnatore di Batman " Il Lungo Halloween era stato ricoverato solo pochi giorni fa per imprecisati problemi di salute. Si è spento in ospedale circondato dai suoi cari ...Il fumettista Tim Saleh, che ha contribuito al saggio su storie iconiche tra cui The Long Halloween, è morto oggi, giovedì, per ragioni non ...