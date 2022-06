Morti in incidenti stradali 29enne salentino e 39enne originaria del barese La donna travolta con il compagno 42enne, deceduti mentre erano in bici nelle marche (Di venerdì 17 giugno 2022) Sulla strada statale 16 il 29enne salentino era riuscito ad uscire dall’automobile che si era ribaltata. Proprio nel momento in cui un’altra vettura passava e l’ha travolto. L’uomo è morto sul colpo. A Montemarciano, dove risiedevano, il 42enne marchigiano e la compagna 39 originaria del barese stavano andando in bicicletta. Sono stati travolti da un’automobile e sono Morti. L'articolo Morti in incidenti stradali 29enne salentino e 39enne originaria del barese <small class="subtitle">La donna travolta con il compagno 42enne, deceduti ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 giugno 2022) Sulla strada statale 16 ilera riuscito ad uscire dall’automobile che si era ribaltata. Proprio nel momento in cui un’altra vettura passava e l’ha travolto. L’uomo è morto sul colpo. A Montemarciano, dove risiedevano, ilmarchigiano e la compagna 39delstavano andando incletta. Sono stati travolti da un’automobile e sono. L'articoloindel Lacon il...

