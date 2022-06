Monza, trovato l’accordo per Ranocchia: i dettagli (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Monza ha trovato l’accordo per Andrea Ranocchia: il difensore ex Inter potrebbe essere il primo colpo dei brianzoli Il Monza inizia a piazzare i primi colpi del mercato estivo. Andrea Ranocchia potrebbe essere il primo nella lista di Galliani. I brianzoli, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbero trovato l’accordo con il difensore ex Inter per un biennale. Nei prossimi giorni le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilhaper Andrea: il difensore ex Inter potrebbe essere il primo colpo dei brianzoli Ilinizia a piazzare i primi colpi del mercato estivo. Andreapotrebbe essere il primo nella lista di Galliani. I brianzoli, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebberocon il difensore ex Inter per un biennale. Nei prossimi giorni le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

