Monza, per la porta oltre a Cragno si pensa anche a Gollini (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Monza per la porta pensa anche a Gollini dell’Atalanta: di ritorno dall’esperienza inglese potrebbe fare una nuova esperienza in Serie A Non solo Cragno, il Monza per il ruolo di portiere starebbe anche pensando a Gollini dell’Atalanta. Di ritorno in Italia dopo il prestito al Tottenham, il suo addio alla Dea è certo e l’ipotesi Monza potrebbe essere un’occasione per rilanciarsi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilper ladell’Atalanta: di ritorno dall’esperienza inglese potrebbe fare una nuova esperienza in Serie A Non solo, ilper il ruolo di portiere starebbendo adell’Atalanta. Di ritorno in Italia dopo il prestito al Tottenham, il suo addio alla Dea è certo e l’ipotesipotrebbe essere un’occasione per rilanciarsi. Lo riLa Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #MONZA, FATTA PER L'ARRIVO DI ANDREA #RANOCCHIA: PER IL DIFENSORE DUE ANNI DI CONTRATTO #SkyCalciomercato #SkySport - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MONZA DOMANI NUOVO INCONTRO CON IL CAGLIARI L'intenzione è chiudere per Joao Pedro, Nandez e Car… - esajas1 : RT @repubblica: Monza, bus travolse donna, autista era in chat a luci rosse: procura chiede rinvio a giudizio per omicidio stradale https:/… - CalcioNews24 : Il #Monza per la porta pensa anche a #Gollini ?? -

Monza, per la porta oltre a Cragno si pensa anche a Gollini Il Monza per la porta pensa anche a Gollini dell'Atalanta: di ritorno dall'esperienza inglese potrebbe fare una nuova esperienza in Serie A Non solo Cragno, il Monza per il ruolo di portiere starebbe ... Monza, Ranocchia primo colpo per Serie A ...colpo del Monza in Serie A. Il club brianzolo ha infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter: l'ex capitano nerazzurro martedì svolgerà le visite mediche per poi ... Monza-News Mercato Monza, tutto fatto per Ranocchia: martedì le visite mediche Il Monza ha chiuso il primo colpo del proprio mercato estivo ... Galliani non si ferma di certo qui: dopo i colloqui nei giorni scorsi per Emanuel Vignato del Bologna, l’ex amministratore delegato del ... Ucraina: Letta, evitare divisioni in Parlamento È l'appello del segretario del Pd, Enrico Letta, a Monza per sostenere il candidato sindaco dì centrosinistra, Paolo Pilotto. "La visita di ieri di Draghi con Scholz e Macron ha oggettivamente ... Illa porta pensa anche a Gollini dell'Atalanta: di ritorno dall'esperienza inglese potrebbe fare una nuova esperienza in Serie A Non solo Cragno, ilil ruolo di portiere starebbe ......colpo delin Serie A. Il club brianzolo ha infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter: l'ex capitano nerazzurro martedì svolgerà le visite medichepoi ... Calciomercato Monza, per la fascia sinistra piace uno juventino Il Monza ha chiuso il primo colpo del proprio mercato estivo ... Galliani non si ferma di certo qui: dopo i colloqui nei giorni scorsi per Emanuel Vignato del Bologna, l’ex amministratore delegato del ...È l'appello del segretario del Pd, Enrico Letta, a Monza per sostenere il candidato sindaco dì centrosinistra, Paolo Pilotto. "La visita di ieri di Draghi con Scholz e Macron ha oggettivamente ...