Monza, è fatta per Ranocchia: martedì le visite mediche (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Monza ha chiuso per l'arrivo di Andrea Ranocchia. Nella serata di ieri i dirigenti hanno trovato l'accordo per il difensore classe... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilha chiuso per l'arrivo di Andrea. Nella serata di ieri i dirigenti hanno trovato l'accordo per il difensore classe...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #MONZA, FATTA PER L'ARRIVO DI ANDREA #RANOCCHIA: PER IL DIFENSORE DUE ANNI DI CONTRATTO #SkyCalciomercato #SkySport - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Monza, fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Monza, fatta per l'arrivo di Andrea Ranocchia - Sneijderismo : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia -