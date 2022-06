Montemarciano, auto travolge coppia in bicicletta: due morti (Di venerdì 17 giugno 2022) Inidente nella notte nel paese alle porte di Ancona. Al volante della Fiat Panda un madre di 38 anni,illesa, con la figlia di 9, rimasta ferita Leggi su repubblica (Di venerdì 17 giugno 2022) Inidente nella notte nel paese alle porte di Ancona. Al volante della Fiat Panda un madre di 38 anni,illesa, con la figlia di 9, rimasta ferita

