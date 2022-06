Monitoraggio Iss | sale l’incidenza dei contagi e l’Indice Rt Due Regioni sopra la soglia d’allerta sui ricoveri

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nell’ultima settimana è salitadei casi di Covid a livello nazionale, con duetornatelaper l’occupazione dei posti letto in area medica. Secondo ildell’Iss,dei casi è salita a 310 ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana, contro i 222 della precedente. In aumento ancheRt medio calcolato sui casi sintomatici: nel periodo 25 maggio – 7 giugno 2022 è stato pari a 0,83 (tra 0,73-1,18), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,75, con un range che supera laepidemica. In salita, infine,di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, con un intervallo che raggiunge la ...

Torna a salire in modo consistente l' incidenza settimanale dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo il nuovoa cura dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, nella settimana 10 - 16 giugno ci sono stati 310 casi ogni 100mila abitanti , contro i 222 della settimana ...Covid in Italia,: i dati in breve. Risultano in salita l'incidenza dei casi Covid in Italia (310 contagi ogni 100mila abitanti) e l'indice Rt (adesso a 0,83). In calo il tasso di ...I dati emergono dal monitoraggio della cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità. In aumento i casi rilevati attraverso al comparsa dei sintomi ...L’indice Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero, invece, al 7 giugno è aumentato allo 0,95 rispetto allo 0,80 del 31 maggio. L’occupazione nei reparti di area medica a livello nazionale sale inve ...