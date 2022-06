Mondiali paralimpici: Barlaam cala il poker di ori. E mancano i 50 stile... (Di venerdì 17 giugno 2022) poker di ori e di record per Simone Barlaam ai Mondiali di nuoto paralimpico in Portogallo. L'azzurro ha vinto il quarto oro nei 100 dorso, classe S9, e ha stabilito il nuovo record mondiale di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 giugno 2022)di ori e di record per Simoneaidi nuoto paralimpico in Portogallo. L'azzurro ha vinto il quarto oro nei 100 dorso, classe S9, e ha stabilito il nuovo record mondiale di ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Mondiali paralimpici: Barlaam cala il poker di ori. E mancano i 50 stile... #nuoto - RaiNews : 'Sono felice. Non me l'aspettavo', le prime parole di Barlaam a bordo vasca mentre riceveva i complimenti dei rivali - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Nuoto: Mondiali paralimpici; quarto oro per azzurro Barlaam - Sport - ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto, Mondiali paralimpici: quarto oro per l'azzurro Barlaam - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, Mondiali paralimpici: quarto oro per l'azzurro Barlaam -