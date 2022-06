Mondiali nuoto Budapest 2022 lunedì 20 giugno: programma e italiani in gara (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutti gli italiani in gara lunedì 20 giugno ai Mondiali di Budapest 2022, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. Terza giornata della rassegna iridata che vede tanta Italia in vasca tra nuoto artistico, nuoto e pallanuoto: osservato speciali Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, ma non solo. Di seguito il programma completo di giornata con gli orari e le gare di azzurre e azzurri. programma LUNEDI’ 20 giugno: ORARI E TV programma, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO nuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLAnuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO nuoto DI FONDO: ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutti gliin20aidi, indal 17al 3 luglio. Terza giornata della rassegna iridata che vede tanta Italia in vasca traartistico,e palla: osservato speciali Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, ma non solo. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari e le gare di azzurre e azzurri.LUNEDI’ 20: ORARI E TV, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLA: DATE, ORARI E TV CALENDARIODI FONDO: ...

Pubblicità

youaremuggles : @jason05_ iniziano i mondiali di nuoto e, com'è giusto che sia, si tifa gregorio paltrinieri - lasedicii : Domani iniziano i mondiali di nuoto e ancora non ho fatto pace con il fatto che Adam Peaty non ci sarà. - zazoomblog : Nuoto artistico Mondiali 2022: le dichiarazioni delle azzurre. “Per la finale ce la metteremo tutta” - #Nuoto… - AntoDamiano1996 : Ahimè non potrò seguire le batterie mattutine, ma ho scoperto che ai mondiali di nuoto si parte direttamente con le… - SwimmerShopit : Mondiali, gli italiani - Grandi sogni con capitan Paltrinieri, Quadarella e Pilato -