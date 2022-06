Mondiali di nuoto paralimpico, Barlaam fa il poker di ori: “Felice, non me l’aspettavo” (Di venerdì 17 giugno 2022) poker di ori e poker di record per Simone Barlaam ai Mondiali di nuoto paralimpico in Portogallo. L’azzurro ha vinto il quarto oro nei 100 dorso, classe S9, e ha stabilito il nuovo Record mondiale di categoria scendendo sotto il minuto e con il tempo di 59’72. “Sono Felice. Non me l’aspettavo”, le prime parole di Simone a bordo vasca mentre riceveva i complimenti dei rivali. L’atleta delle Fiamme Oro e della Polha Varese ha dominato tutte le due vasche, con una nuotata fluida. Ai Giochi di Tokyo Barlaam aveva chiuso 100 dorso al quinto posto (1’02”92). Ma con la forma di questi giorni e soprattutto la condizione mentale e la serenità che sembra avere non ha rivali nella sua categoria. Barlaam in questi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022)di ori edi record per Simoneaidiin Portogallo. L’azzurro ha vinto il quarto oro nei 100 dorso, classe S9, e ha stabilito il nuovo Record mondiale di categoria scendendo sotto il minuto e con il tempo di 59’72. “Sono. Non me”, le prime parole di Simone a bordo vasca mentre riceveva i complimenti dei rivali. L’atleta delle Fiamme Oro e della Polha Varese ha dominato tutte le due vasche, con una nuotata fluida. Ai Giochi di Tokyoaveva chiuso 100 dorso al quinto posto (1’02”92). Ma con la forma di questi giorni e soprattutto la condizione mentale e la serenità che sembra avere non ha rivali nella sua categoria.in questi ...

