Mondiali di beach volley | Menegatti-Gottardi ai quarti di finale del torneo

Roma – Grazie al successo per 2-0 (25-23, 21-15) su Scampoli/Bianchin, Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali di beach volley in corso di svolgimento al Foro Italico. Per Marta Menegatti si tratta della terza volta in carriera dopo il quinto posto nel 2019 ad Amburgo (in coppia con Orsi Toth) e nel 2013 a Stare Jablonki (con Cicolari), per l'Italia femminile, in generale, si tratta della quarta volta se si considera anche il quinto posto di Bruschini/Solazzi nel 2001 a Klagenfurt. Menegatti/Gottardi – Scampoli/Bianchin 2-0 (25-23, 21-15) Negli ottavi di finale le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi si ...

