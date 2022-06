Pubblicità

ansacalciosport : Mondiali: quattro Paesi sudamericani rilanciano candidadura 2030. Paraguay, Argentina, Cile e Uruguay sfidano 'Spag… - FirenzePost : Mondiali calcio 2026: rese note le sedi dove si disputeranno gli incontri - Tomas1374 : I mondiali di Calcio del NAFTA... ConcaCaf sarebbe troppo... - melegrieco : Nel 1970 a Città del Messico si svolge la semifinale dei mondiali di calcio fra Italia e Germania Ovest. Vincerà l'… - MarcellaDAngel6 : RT @Tugli: Accadeva oggi, 17 giugno 1970, allo stadio azteca di Città Del Messico l’Italia batte la Germania Ovest per 4 a 3 ai tempi suppl… -

La Fifa annuncia le 16 citt che ospiteranno idi2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Negli States sono state selezionate 11 citt , in Canada due e in Messico tre. Lo riportano i media americani. Fra le ...La Fifa ha reso noto le sedi del mondiale didel 2026 che si giocherà in Nord America. Due saranno in Canada ( Toronto e Vancouver ), tre in Messico ( Guadalajara , Città del Messico e Monterrey ), le restanti undici negli Stati Uniti ( ...La Fifa ha reso noto l'elenco delle 16 città che ospiteranno le partite della fase finale dei Mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre in scena fra il Canada, il Messico e Stati Uniti ...Devono ancora iniziare quelli in Qatar, che già si guarda e si parla dei prossimi. Stiamo parlando dei mondiali di calcio, quelli dell’edizione 2026. La FIFA ha reso note ufficialmente le 16 sedi del ...