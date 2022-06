Mondiali 2026, la FIFA svela le 16 sedi tra USA, Messico e Canada (Di venerdì 17 giugno 2022) La FIFA ha reso note le sedici sedi dei Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico: strapotere degli USA La FIFA ha svelato le 16 sedi dei Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Strapotere degli USA che conteranno ben 11 città. Solo 3 per il Messico, mentre addirittura solamente 2 per la nazione canadese. Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. Messico: Città del Messico, Guadalajara, Monterrey. Canada:Toronto, Vancouver. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Laha reso note lecideiche si svolgeranno tra Stati Uniti,: strapotere degli USA Lahato le 16deiche si svolgeranno tra Stati Uniti,. Strapotere degli USA che conteranno ben 11 città. Solo 3 per il, mentre addirittura solamente 2 per la nazione canadese. Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle.: Città del, Guadalajara, Monterrey.:Toronto, Vancouver. ...

