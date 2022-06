Mondiali 2026, Infantino: “Ogni partita sarà come un Super Bowl” (Di venerdì 17 giugno 2022) Pochi mesi ci separano dall’inizio dei Mondiali in Qatar, ma per Gianni Infantino è già tempo di guardare avanti, dato che ieri sono state svelate le 16 città che ospiteranno il Mondiale 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratterà del primo Mondiale della storia a 48 squadre e il presidente della FIFA non poteva che mostrarsi molto soddisfatto in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri: “Con 48 Paesi che verranno e giocheranno questa Coppa del Mondo, sarà fantastico e il calcio a quel punto qui in Nord America sarà a un livello completamente diverso. Queste città organizzeranno una fantastica Coppa del Mondo. Oggi la Coppa del Mondo conta 64 partite. Nel 2026 la Coppa del Mondo avrà 80 Super Bowl, 80 partite incredibili, 80 finali e ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Pochi mesi ci separano dall’inizio deiin Qatar, ma per Gianniè già tempo di guardare avanti, dato che ieri sono state svelate le 16 città che ospiteranno il Mondialetra Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratterà del primo Mondiale della storia a 48 squadre e il presidente della FIFA non poteva che mostrarsi molto soddisfatto in occasione della conferenza stampa tenutasi ieri: “Con 48 Paesi che verranno e giocheranno questa Coppa del Mondo,fantastico e il calcio a quel punto qui in Nord Americaa un livello completamente diverso. Queste città organizzeranno una fantastica Coppa del Mondo. Oggi la Coppa del Mondo conta 64 partite. Nella Coppa del Mondo avrà 80, 80 partite incredibili, 80 finali e ...

