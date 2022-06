Mondiali 2026, Infantino: «Ogni partita sarà come il Super Bowl» (Di venerdì 17 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente FIFA Giani Infantino, presidente FIFA, ha parlato così in conferenza stampa in vista dei Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratterà del primo Mondiale della storia a 48 squadre. Le sue parole: «Con 48 Paesi che verranno e giocheranno questa Coppa del Mondo, sarà fantastico e il calcio a quel punto qui in Nord America sarà a un livello completamente diverso. Queste città organizzeranno una fantastica Coppa del Mondo. Oggi la Coppa del Mondo conta 64 partite. Nel 2026 la Coppa del Mondo avrà 80 Super Bowl, 80 partite incredibili, 80 finali e dobbiamo assicurarci che si giochino nelle migliori condizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente FIFA Giani, presidente FIFA, ha parlato così in conferenza stampa in vista deiche si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratterà del primo Mondiale della storia a 48 squadre. Le sue parole: «Con 48 Paesi che verranno e giocheranno questa Coppa del Mondo,fantastico e il calcio a quel punto qui in Nord Americaa un livello completamente diverso. Queste città organizzeranno una fantastica Coppa del Mondo. Oggi la Coppa del Mondo conta 64 partite. Nella Coppa del Mondo avrà 80, 80 partite incredibili, 80 finali e dobbiamo assicurarci che si giochino nelle migliori condizioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

