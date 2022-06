Mondiale 2026: lo stadio Azteca ospiterà per la terza volta la competizione più importante del mondo (Di venerdì 17 giugno 2022) Ieri sera la Fifa ha confermato i nomi delle 16 città scelte per ospitare la fase finale dei Mondiali 2026, i primi a 48 squadre. I match si disputeranno fra Canada, Messico e Stati Uniti. Tra questi, è stato nominato come sede della gare anche lo stadio Azteca, a Città del Messico, uno dei templi del calcio Mondiale, che per la terza volta sarà palcoscenico delle partite della competizione. L’Azteca aveva ospitato già i Mondiali del 1970 e del 1986, con relative finali, vinti rispettivamente dal Brasile di Pelé e dell’Argentina di Maradona, e diventerà così il primo stadio a ospitare per tre volte la rassegna iridata. Tra l’altro, proprio oggi, peraltro, ricorre il 52/o anniversario della partita del secolo (scorso) fra Italia e ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Ieri sera la Fifa ha confermato i nomi delle 16 città scelte per ospitare la fase finale dei Mondiali, i primi a 48 squadre. I match si disputeranno fra Canada, Messico e Stati Uniti. Tra questi, è stato nominato come sede della gare anche lo, a Città del Messico, uno dei templi del calcio, che per lasarà palcoscenico delle partite della. L’aveva ospitato già i Mondiali del 1970 e del 1986, con relative finali, vinti rispettivamente dal Brasile di Pelé e dell’Argentina di Maradona, e diventerà così il primoa ospitare per tre volte la rassegna iridata. Tra l’altro, proprio oggi, peraltro, ricorre il 52/o anniversario della partita del secolo (scorso) fra Italia e ...

Pubblicità

sportli26181512 : Tutti gli stadi (e le loro storie) dei Mondiali 2026: La Fifa ha ufficializzato i nomi delle 16 città che ospiteran… - sportli26181512 : Mondiale 2026 in Usa, Infantino: 'Sarà come avere 80 Superbowl insieme' - ParliamoDiNews : Da New York a Città del Messico, svelate le 16 sedi del Mondiale 2026 | Calcio e Finanza #FIFA #Mondialidicalcio… - TUTTOJUVE_COM : Szczesny: 'Se giocherò anche il Mondiale del 2026? Vedremo come starò fisicamente e mentalmente' - zazoomblog : Infantino: “Mondiale 2026? Sarà come avere 80 Superbowl” - #Infantino: #“Mondiale #2026? #avere -