“Mister, mi sono rotto il crociato” Dramma in campo: da quel giorno è cambiato tutto (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella carriera di un calciatore ci sono momenti indimenticabili ma anche situazioni, come la rottura del crociato, per nulla piacevoli. Il giocatore di calcio vive per determinate sensazioni; gli applausi del pubblico e il fatto di entrare nel cuore dei tifosi sono attimi speciali nella carriere di chi fa il mestiere più bello del mondo. Poi, certo, a seconda del ruolo si hanno determinati compiti; il portiere ama quando un suo intervento salva il risultato, per un difensore il massimo è annullare l’attaccante avversaria, il centrocampista deve essere il cervello della squadra mentre l’attaccante vive per il gol. Tutte sensazioni che sono totalmente opposte alla terribile sensazioni di non poter fare, per un periodo di tempo, ciò che più si ama. LaPresseQuesto si verifica quando un calciatore va incontro agli ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella carriera di un calciatore cimomenti indimenticabili ma anche situazioni, come la rottura del, per nulla piacevoli. Il giocatore di calcio vive per determinate sensazioni; gli applausi del pubblico e il fatto di entrare nel cuore dei tifosiattimi speciali nella carriere di chi fa il mestiere più bello del mondo. Poi, certo, a seconda del ruolo si hanno determinati compiti; il portiere ama quando un suo intervento salva il risultato, per un difensore il massimo è annullare l’attaccante avversaria, il centrocampista deve essere il cervello della squadra mentre l’attaccante vive per il gol. Tutte sensazioni chetotalmente opposte alla terribile sensazioni di non poter fare, per un periodo di tempo, ciò che più si ama. LaPresseQuesto si verifica quando un calciatore va incontro agli ...

Pubblicità

FabioBeatrice : @mister_mister_w E poi si sono suicidati - m_fabiosixthree : RT @milan_corner: @saIva___ Sono talmente abituati a leggere solo di inter sui media che sono andati completamente fuori di melone per un'i… - SciabolataFFP : E Tuchel, pare, ha la ferma volontà di non averlo più in rosa. Apro una parentesi: per questo passaggio al Chelsea… - _Mister_TheRock : @FiorellaArcodi1 Sono pienamente d'accordo - marco9894 : RT @daves80: @marco9894 E nonostante questo il gruppo è il mister si sono ripresi alla grande, e hanno fatto 84 pt senza Lukaku e hakimi co… -