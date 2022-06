Miroslav Klose torna in campo: è il nuovo allenatore dell’Altach (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel maggio del 2021, l’ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio annunciò di avere problemi di trombosi e di dover smettere di giocare a calcio. All’epoca promise che sarebbe tornato in campo nel modo giusto, nel ruolo di allenatore, appena sarebbe stato meglio. Il suo desiderio era di ispirare una squadra. Ora realizza il suo obiettivo: sarà il nuovo allenatore dell”SCR Altach, squadra austriaca arrivata decima nell’ultimo campionato. ???????? ????? ??? ?????? Ein großer Name im Weltfußball und ab sofort unser neuer Cheftrainer: Herzlich Willkommen Miroslav Klose! https://t.co/nKm6GRBLwK pic.twitter.com/MoMta13JhW — SCR Altach (@SCRAltach) June 17, 2022 All’interno del comunicato ufficiale pubblicato dal club, ci sono le parole di Klose. Non vedo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel maggio del 2021, l’ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio annunciò di avere problemi di trombosi e di dover smettere di giocare a calcio. All’epoca promise che sarebbeto innel modo giusto, nel ruolo di, appena sarebbe stato meglio. Il suo desiderio era di ispirare una squadra. Ora realizza il suo obiettivo: sarà ildell”SCR Altach, squadra austriaca arrivata decima nell’ultimo campionato. ???????? ????? ??? ?????? Ein großer Name im Weltfußball und ab sofort unser neuer Cheftrainer: Herzlich Willkommen! https://t.co/nKm6GRBLwK pic.twitter.com/MoMta13JhW — SCR Altach (@SCRAltach) June 17, 2022 All’interno del comunicato ufficiale pubblicato dal club, ci sono le parole di. Non vedo ...

