MiMo 2022 - DR lancia due nuovi brand | Sportequipe e Ickx

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 giugno 2022) La italiana DR Automobiles ha sorpreso il pubblico delintroducendo duemarchi destinati al mercato europeo e il restyling dei principali modelli DR ed Evo. Si tratta di, che si inseriranno in segmenti più alti del mercato e avranno una rete vendita dedicata. Il gruppo punta al lancio dei propri marchi in Spagna, Francia e Germania entro la fine dele ha in programma un significativo ampliamento della sede produttiva in Molise, dove presto nascerà anche un ulteriore modello elettrico (ancora in via di definizione). La citycar elettrica1. Il marchioparte subito con ben cinque vetture, con prezzi compresi indicativamente tra 30.000 e 40.000 euro. Contraddistinto da uno stile dinamico e ...