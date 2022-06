Milano, perquisizioni nelle case popolari dopo la rissa tra residenti (Di venerdì 17 giugno 2022) - Gli agenti hanno trovato bastoni, mazze, coltelli. La procura ha aperto un fascicolo a carico di una decina di persone Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 giugno 2022) - Gli agenti hanno trovato bastoni, mazze, coltelli. La procura ha aperto un fascicolo a carico di una decina di persone

Pubblicità

matteosalvinimi : Grazie alle Forze dell’Ordine, purtroppo sono sempre di più i quartieri di Milano in ostaggio di bande criminali, s… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Rissa a Milano, perquisizioni in via Bolla: bliz della polizia, si cercano armi - gatta_pantera : RT @matteosalvinimi: Grazie alle Forze dell’Ordine, purtroppo sono sempre di più i quartieri di Milano in ostaggio di bande criminali, spes… - CronacaOssonaTw : Via Bolla, Milano o Bosnia? Perquisizioni a tappeto dopo la rissa - Dimsuonosoft : La maxi rissa di via Bolla a #Milano: 8 perquisizioni della polizia, sequestrati mazze e un bastone utilizzati nell… -