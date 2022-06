Milan | Pioli | «È l’estate più bella della mia vita | mai stato così milanista»

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’allenatore delpensa ai rossoneri anche in vacanza ma si gode il relax dopo la vittoria dello scudetto Stefano, allenatore del, è in vacanza a Forte dei Marmi con tutta la famiglia. Il tecnico si gode il relax, ma di tanto in tanto c’è qualche tifoso rossonero che gli chiede qualcosa. E lui, come riportato da La Gazzetta dello Sport risponde sempre con entusiasmo. ESTATE – «Sì, è un’estate da sogno. Sicuramente la piùmia. Non sono maiista». NUOVA STAGIONE – «Non vedo l’ora di tornare ad allenare per difendere lo Scudetto, i miei giocatori mi mancano già». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Pioli: 'Io mai così milanista. Non vedo l'ora di difendere il titolo' #Milan - PBPcalcio : Molto bella questa frase di #Pioli a @Gazzetta_it , forse spiega un po' il segreto del suo #Milan: "Le vacanze più… - Gazzetta_it : Esclusiva, al mare con Pioli: il Milan, lo scudetto, i progetti futuri e il mercato

