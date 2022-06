Milan, il fondo Elliott garantirà ulteriori finanziamenti a RedBird per perdite fino al 2025 (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ci sarebbe una novità molto interessante sulla struttura finanziaria dell’operazione che porterà al closing a settembre e al passaggio effettivo della maggioranza del Milan a RedBird. Di fatti, il fondo di Gerry Cardinale, che finalizzerà questo affare anche grazie a un finanziamento da parte di Elliott, il quale potrebbe andare dai 200 ai 550 milioni di euro, in base all’equity che Cardinale riuscirà a raccogliere tra i sottoscrittori dell’operazione (il fund raising è ancora in corso), potrà godere di altri ulteriori finanziamenti da parte di Elliott, con un tasso del 3%, per coprire le perdite future del Milan fino al 2025. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ci sarebbe una novità molto interessante sulla struttura finanziaria dell’operazione che porterà al closing a settembre e al passaggio effettivo della maggioranza del. Di fatti, ildi Gerry Cardinale, che finalizzerà questo affare anche grazie a un finanziamento da parte di, il quale potrebbe andare dai 200 ai 550 milioni di euro, in base all’equity che Cardinale riuscirà a raccogliere tra i sottoscrittori dell’operazione (il fund raising è ancora in corso), potrà godere di altrida parte di, con un tasso del 3%, per coprire lefuture delal. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Milan, il fondo #Elliott garantirà ulteriori finanziamenti a #RedBird per perdite fino al 2025 - lciae8 : @Maignangioia Secondo me è inevitabile. Maldini è il Milan. Se togli lui ad una società la cui proprietà è un fondo… - sportli26181512 : Dalla Francia: Milan, Elliott potrebbe controllare fino al 75% del prezzo di vendita a RedBird. Le quote, il presti… - SempreMilanit : ?? Fondi a confronto #Milan #SempreMilan - BBilanShit : @AIexDeI @_Pupi81_ @ilPellicano_ La juve ha bruciato 875.000.000€ ed ha perso con noi e con i Milan. Ora sono a cac… -