Michelle Hunziker si “sdoppia” per l’estate: mamma sprint con le figlie e sirena sexy per Giovanni Angiolini (Di venerdì 17 giugno 2022) Sarà un’estate di fuoco per Michelle Hunziker. La showgirl è pronta a “sdoppiarsi” per amore: con le figlie Sole e Celeste in Romagna è una mamma allegra e festosa, con il compagno Giovanni Angiolini in barca in Sardegna è sensuale e appassionata. Il settimanale Gente l’ha paparazzata nella sua doppia veste: in bikini tra giochi in acqua e relax al sole è sempre uno spettacolo. Per Michelle è la prima estate dopo la rottura con Tomaso, ma non è un estate da single. Accanto a lei c’è già il bel Giovanni, con cui fa coppia da qualche mese. Non sono usciti ufficialmente allo scoperto, ma i paparazzi li hanno sorpresi più volte presi da coccole e baci. In barca in Sardegna si rilassano al sole per un fine settimana a due, lei sfoggia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 giugno 2022) Sarà un’estate di fuoco per. La showgirl è pronta a “rsi” per amore: con leSole e Celeste in Romagna è unaallegra e festosa, con il compagnoin barca in Sardegna è sensuale e appassionata. Il settimanale Gente l’ha paparazzata nella sua doppia veste: in bikini tra giochi in acqua e relax al sole è sempre uno spettacolo. Perè la prima estate dopo la rottura con Tomaso, ma non è un estate da single. Accanto a lei c’è già il bel, con cui fa coppia da qualche mese. Non sono usciti ufficialmente allo scoperto, ma i paparazzi li hanno sorpresi più volte presi da coccole e baci. In barca in Sardegna si rilassano al sole per un fine settimana a due, lei sfoggia ...

