“Mi arrendo subito”, la risposta di Letta a Giorgia Meloni su “sì all’abisso della morte” (Di venerdì 17 giugno 2022) Una capacità di sintesi tipica di una campagna elettorale, sui social, perenne. Dopo il primo turno delle Amministrative, il clima tra i due schieramenti politici (attualmente alla guida dei sondaggi) si fa sempre più intenso. E oggi è arrivato un nuovo confronto-scontro (a suon di card e repliche) tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha provato a provocare il segretario del Partito Democratico citando una sua frase e riducendo il tutto in una serie di “sì o no”. Ma il punto di non ritorno è il “Sì all’abisso della morte” in contrapposizione al “no alla cultura della vita”. Ne ho viste tante ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su Piani per il futuro della Nazione con un SI o NO all’ ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Una capacità di sintesi tipica di una campagna elettorale, sui social, perenne. Dopo il primo turno delle Amministrative, il clima tra i due schieramenti politici (attualmente alla guida dei sondaggi) si fa sempre più intenso. E oggi è arrivato un nuovo confronto-scontro (a suon di card e repliche) tra Enrico. La leader di Fratelli d’Italia ha provato a provocare il segretario del Partito Democratico citando una sua frase e riducendo il tutto in una serie di “sì o no”. Ma il punto di non ritorno è il “Sì” in contrapposizione al “no alla culturavita”. Ne ho viste tante ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su Piani per il futuroNazione con un SI o NO all’ ...

