Meteo, nuova ondata di caldo africano: attese notti tropicali in tutta Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) Afa, caldo con temperature ben oltre le medie di stagione. Ma non basta: le previsioni meteto in Italia segnalano che è in arrivo una nuova ondata di caldo africano . La terza dopo le due arrivate ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Afa,con temperature ben oltre le medie di stagione. Ma non basta: le previsioni meteto insegnalano che è in arrivo unadi. La terza dopo le due arrivate ...

Pubblicità

leggoit : #Meteo, nuova ondata di caldo africano: attese notti tropicali in tutta Italia - LiberoReporter : Meteo, nuova ondata di afa in arrivo: sarà record bollente anche di notte - Gaebaldi : Meteo, nuova ondata di afa in arrivo: sarà record bollente anche di notte - AnsaSardegna : Meteo: nuova allerta per ondata di calore su Cagliari. Sabato 18 giugno le massime potranno raggiungere 34/35° #ANSA - 3BMeteo : ?? Interessante curiosità #green verso la #bioedilizia ?? -