Mercato automobilistico al collasso: colpa della guerra e della crisi energetica. A maggio nella Ue -12,5% (Di venerdì 17 giugno 2022) Prosegue, in assenza di cambiamenti di scenario sul fronte delle catene di approvvigionamento, in difficoltà per effetto del conflitto Russia-Ucraina, responsabile anche della perdurante crisi energetica, il trend discendente per tutti e cinque i major market (incluso UK), nuovamente in flessione a due cifre nel mese. In Europa, a seguito del voto espresso dal Parlamento europeo sul pacchetto normativo Fit for 55 lo scorso 8 giugno, si acuisce la preoccupazione per il possibile stop ai motori a combustione termica al 2035, mentre, in Italia, gli effetti degli incentivi all’acquisto delle vetture a zero e a basse emissioni, già esauriti per quanto riguarda la fascia 61-135 g/km di CO2, hanno per ora portato ad una riduzione della flessione di Mercato. Secondo i dati ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Prosegue, in assenza di cambiamenti di scenario sul fronte delle catene di approvvigionamento, in difficoltà per effetto del conflitto Russia-Ucraina, responsabile ancheperdurante, il trend discendente per tutti e cinque i major market (incluso UK), nuovamente in flessione a due cifre nel mese. In Europa, a seguito del voto espresso dal Parlamento europeo sul pacchetto normativo Fit for 55 lo scorso 8 giugno, si acuisce la preoccupazione per il possibile stop ai motori a combustione termica al 2035, mentre, in Italia, gli effetti degli incentivi all’acquisto delle vetture a zero e a basse emissioni, già esauriti per quanto riguarda la fascia 61-135 g/km di CO2, hanno per ora portato ad una riduzioneflessione di. Secondo i dati ...

