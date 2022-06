Meloni a Letta: fai il contrario di quello che voglio io? Allori sposi il programma della finanza internazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) “Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, costruendo un manifesto elettorale che prende spunto da quanto affermato dal segretario del Pd, Enrico Letta: “Penserò a costruire una proposta di futuro che è l’opposto dei sì e dei no detti da Giorgia Meloni in Andalusia“. “Quindi -si legge nel volantino postato dalla leader di Fdi- Enrico Letta dice: no al lavoro della nostra gente, no ai confini sicuri, no alla cultura della vita; sì alla grande finanza internazionale, sì all’immigrazione incontrollata, sì all’abisso della morte”. LEGGI ANCHE Torna la strana coppia. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) “Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuroNazione”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, costruendo un manifesto elettorale che prende spunto da quanto affermato dal segretario del Pd, Enrico: “Penserò a costruire una proposta di futuro che è l’opposto dei sì e dei no detti da Giorgiain Andalusia“. “Quindi -si legge nel volantino postato dalla leader di Fdi- Enricodice: no al lavoronostra gente, no ai confini sicuri, no alla culturavita; sì alla grande, sì all’immigrazione incontrollata, sì all’abissomorte”. LEGGI ANCHE Torna la strana coppia. ...

