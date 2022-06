-Melbourne | la F1 blinda il Gp fino al 2035

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il contratto in scadenza nel 2025 per far proseguire l’avventura della F1 in -è stato rinnovato per almeno dieci anni, quindi è diventato un vero sodalizio. Aggiungendo gli 11 Gran Premi di Adelaide, il Circus festeggerà proprio neli 50 anni della sua presenza in Australia. Nozze d’oro nella terra dei canguri che ha fatto sempre divertire i piloti e gli spettatori. Il circuito dell’Albert Park avrà quindi molto da dire nelle sfide future. Il circuito Australiano quest’anno è stato teatro di uno dei due ritiri di Max Verstappen e dell’ultima vittoria di Charles Leclerc in stagione. Mercedes Porpoising: il team di F1 ne soffre: il viaggo continua In Victoria faranno tappa per la prima volta anche le categorie minori: a partire dall’anno prossimo Formula 2 e Formula 3 prenderanno i biglietti per ...