Meghan Markle non ne può più | La foto scatena la bufera | “Di cattivo gusto e ignorante”

Leggi su direttanews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nuova polemica pered il Principe Harry a causa di unapubblicata di recente sui social: superato ogni limiteed il Principe Harry (ANSA)continua a dover fare i conti con un periodo non del tutto semplice. In questi ultimi anni si è vista costretta ad affrontare numerose accuse ed anche i risvolti delle sue parole contro la corona inglese. In aggiunta, nel corso di queste settimane è tornata a Londra con il Principe Harry per il Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta: una partecipazione passata sotto traccia. La situazione adesso però rischia di peggiorare a causa di alcuni durissimi commenti arrivati sotto ladella secondogenita Lilibeth pubblicata sui social. ...