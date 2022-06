Maxi rissa tra inquilini a Milano: perquisizione in cerca di armi (Di venerdì 17 giugno 2022) Risale ad una settimana fa la Maxi rissa scoppiata la sera dello scorso 10 giugno a Milano tra gli inquilini di Via Bolla (quartiere della periferia ovest della città). Proprio questa mattina le forze dell’ordine tornano a far visita ai condomini questa volta non per sedare una nuova rivolta, bensì per svolgere una serie di perquisizioni mirate negli appartamenti. L’obiettivo è quello di trovare armi quali mazze, spranghe e bastoni usate per ferire alcuni tra i circa 60 partecipanti alla disputa. Maxi rissa tra inquilini: cosa è successo La Maxi rissa di cui si è parlato negli scorsi giorni ha visto coinvolti gli occupanti rom di origini bosniache degli alloggi popolari di Via Bolla ed i suoi residenti italiani. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Risale ad una settimana fa lascoppiata la sera dello scorso 10 giugno atra glidi Via Bolla (quartiere della periferia ovest della città). Proprio questa mattina le forze dell’ordine tornano a far visita ai condomini questa volta non per sedare una nuova rivolta, bensì per svolgere una serie di perquisizioni mirate negli appartamenti. L’obiettivo è quello di trovarequali mazze, spranghe e bastoni usate per ferire alcuni tra i circa 60 partecipanti alla disputa.tra: cosa è successo Ladi cui si è parlato negli scorsi giorni ha visto coinvolti gli occupanti rom di origini bosniache degli alloggi popolari di Via Bolla ed i suoi residenti italiani. ...

