(Di venerdì 17 giugno 2022) Quest'anno tornano gli esami diin presenza e così si torna ai "vecchi tempi" con la possibilità per i candidati di essere accompagnati da genitori e persone care per condividere con loro il momento della prova. Gliessere presenti,sino le regole anti contagio L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Maturità, al colloquio possono esserci degli uditori, purché si rispetti il distanziamento di un metro - cheaterbag : RT wireditalia 'Dai nuclei tematici principali, alle domande più frequenti fatte negli ultimi anni. Particolare att… - SignorCEO : RT @wireditalia: Dai nuclei tematici principali, alle domande più frequenti fatte negli ultimi anni. Particolare attenzione alla Costituzio… - wireditalia : Dai nuclei tematici principali, alle domande più frequenti fatte negli ultimi anni. Particolare attenzione alla Cos… - ItaliaStartUp_ : Come funziona il colloquio di educazione civica agli esami di maturità -

Wired Italia

...2022 Un'occasione per crescere Articolo : Esame2022, ecco come sarà: date prima e seconda prova,, commissione Si torna all'antico per la. Dopo gli ultimi due ...... prima prova scritta (max 15 punti), seconda prova scritta (max 10 punti),(max 25 punti). Tutto sulla2022 Maturità 2022, colloquio di educazione civica: come funziona