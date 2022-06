(Di venerdì 17 giugno 2022) Dal 22al 1 luglio 2022, negli spazi dellaArein(via Trionfale 10) verrà ospitata la mostra personale dell’artista. Una raccolta di lavori inediti e realizzati principalmente su carta. Colore, luce, sintesi, sono i tre elementi sui quali l’artista si è soffermato, nel suo stile meditativo e creativo. Tredici opere in sottrazione, ridotte al massimo dall’enfasi sull’oggettualità, private di ogni gesto superfluo o ridondante. Grandi e piccoli lavori in mostra, dove ogni tratto è studiato, voluto, lento. Nessuna presenza distraente per permettere al fruitore di accedere in profondità al colore, segno distintivo principale dell’artista, allo spazio, al tempo, ed alla materia., artista di formazione europea torna ...

Pubblicità

RomaDailyNews

Alle 11:00 è prevista la visita guidata al Museo Storico Aldo e la Consegna del quadro Cuore Energetico del pittore, storia e protagonisti. Alle 12:00, sempre in sala Freda, si ...... n.2) 6 - 4, 6 - 2, Denis Fabbri (4.3, n.4) - Alessandro(4.5) 6 - 0, 6 - 0. Il giudice arbitro è Antonio Giorgetti, direttore di garaDonnarumma. Ufficio Stampa del Tennis ... Massimiliano Ferragina dal 22 giugno in esposizione nella galleria Are Arte in Roma - RomaDailyNews E non irrilevante, in una cornice storica parliamo di giornalismo sportivo, visitiamo il Museo Storico Aldo dove il pittore Massimiliano Ferragina consegnerà il quadro Cuore Energetico simbolo del ...