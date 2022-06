Maria Elena Boschi al Tirreno sul caso Etruria | «Tanto fango sulla mia famiglia | ora i magistrati devono pagare»

(Di venerdì 17 giugno 2022) L'ex ministra si sfoga dopo l’assoluzione del padre per il crac della banca: «Quello che mi ha ferita di più? Essere insultata come politica e come donna»

CarloCalenda : Maria Elena è stata vittima di un linciaggio mediatico e giudiziario che non ha paragoni. Ed è accaduto perché è un… - raffaellapaita : Si sa già a che ora Luigi Di Maio chiederà scusa a Maria Elena Boschi? È prevista una cerimonia pubblica o basterà un sms? - raffaellapaita : Un grande piacere aver avuto con noi a Spezia @Meb per sostenere con forza @antofrancio1 e i referendum sulla… - terradelricordo : RT @zpinningtop: Le lacrime benedette di Maria Elena #Boschi sono state raccolte e saranno esposte nella Basilica di Santa Maria Novella. #… - Mirandola59 : RT @chiccotesta: Incredibile . Il Corriere dedica quasi una pagina all’assoluzione del padre di Maria Elena Boschi. -

