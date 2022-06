Marcos Antonio, palleggio e qualità per aprire il mercato della Lazio (Di venerdì 17 giugno 2022) Sarebbe potuto partire a parametro zero dopo lo scoppio della guerra a causa della Russia grazie alla norma approvata dalla UEFA a favore degli... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Sarebbe potuto partire a parametro zero dopo lo scoppioguerra a causaRussia grazie alla norma approvata dalla UEFA a favore degli...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Marcos Antonio, palleggio e qualità per aprire il mercato della Lazio - sportli26181512 : Marcos Antonio, palleggio e qualità per aprire il mercato della Lazio: Sarebbe potuto partire a parametro zero dopo… - AndreaRoss1997 : Marcos #Antonio (22), nuovo acquisto della #Lazio, non sarà il vertice basso di Sarri. I punti di forza in possess… - belardiclaudio1 : @InsiderLazio Non sarebbe male presentare lui…Romagnoli, Casale e Marcos Antonio con. La nuova campagna abbonamenti - LazionewsEu : Le parole di #Oddi sul #calciomercato della #Lazio: da #Torreira a #Carnesecchi #Lazionewseu #ForzaLazio -