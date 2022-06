Marco Rossi, il ct dell’Ungheria dopo vittoria contro l’Inghilterra: “Tanti complimenti dall’Italia ma per me mai nessuna offerta” (Di venerdì 17 giugno 2022) “La vittoria contro gli inglesi rimarrà nella storia“. dopo il 4-0 a Wolverhampton, Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale, tra i vari argomenti, ha affrontato anche il suo rapporto con l’ambiente calcistico italiano. “dopo l’impresa Tanti complimenti – spiega al giornale di Via Solferino – ma per me mai nessuna offerta. Stavo per mollare, poi l’Ungheria mi ha adottato. Azzurri? Capisco lo smarrimento per l’eliminazione dal Mondiale, ma la situazione è meno catastrofica di quello che sento dire”. Chiosa poi sul suo passato: “Non sono andato oltre la serie C in panchina in Italia, sono stato costretto a emigrare ed è arrivata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Lagli inglesi rimarrà nella storia“.il 4-0 a Wolverhampton,, commissario tecnico, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale, tra i vari argomenti, ha affrontato anche il suo rapporto con l’ambiente calcistico italiano. “l’impresa– spiega al giornale di Via Solferino – ma per me mai. Stavo per mollare, poi l’Ungheria mi ha adottato. Azzurri? Capisco lo smarrimento per l’eliminazione dal Mondiale, ma la situazione è meno catastrofica di quello che sento dire”. Chiosa poi sul suo passato: “Non sono andato oltre la serie C in panchina in Italia, sono stato costretto a emigrare ed è arrivata la ...

