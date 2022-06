Marco Liorni: la cifra che guadagna ogni giorno, da non credere (Di venerdì 17 giugno 2022) Scopriamo insieme quanto guadagna quotidianamente il noto autore e conduttore Marco Liorni – la cifra è da capogiro. Come ogni anno, i palinsesti offrono al pubblico italiano determinati programmi di intrattenimento. Questo permette a molti conduttori di farci compagnia, soprattutto durante la stagione invernale. Tra i volti che non mancano mai non possiamo non fare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 giugno 2022) Scopriamo insieme quantoquotidianamente il noto autore e conduttore– laè da capogiro. Comeanno, i palinsesti offrono al pubblico italiano determinati programmi di intrattenimento. Questo permette a molti conduttori di farci compagnia, soprattutto durante la stagione invernale. Tra i volti che non mancano mai non possiamo non fare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

elleci42 : @RosiPolimeni Per la cronaca questa è addirittura la 15° edizione di Reazione a Catena: la prima fu nel 2007 con la… - elleci42 : @RosiPolimeni Devo ammettere che mi piace anche la conduzione di Marco Liorni, a mio parere un volto della TV itali… - Mel0nella : 'Le foglie...d'autunno...si sta.. Com'era quella roba là?' Marco Liorni: lì, 17 giugno 2022 #reazioneacatena - fabriziomico : Per la lunga serie 'TV, superstizione e sensazionalismo', nel 1999 Marco Liorni conduceva su #Italia1 il programma… - holisticwho : namjoon as marco liorni - prima calmava le persone nei talk show poi ha detto basta - quindi è diventato presentato… -