Manifestazione pro Curdi | convocato anche l’ambasciatore italiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministero degli Esteri turco haad Ankara, Giorgio Marrapodi, per unaa favore del gruppo curdo armato Pkk tenutasi nei giorni scorsi a Roma. Lo riferiscono i media turchi e la notizia viene riportata su molti quotidiani nazionali. Nei giorni scorsi era toccato agli ambasciatori di Francia, Grecia e Germania, tutti convocati presso il ministero degli Esteri di Ankara, per rispondere riguardo a manifestazioni di protesta e attività di propaganda a favore dei separatisti, in corso nei rispettivi Paesi. In base a quanto reso noto dalla Tv di Stato turca, Trt al centro della convocazione le manifestazioni a favore del Pkk e presunte attività di sostegno e propaganda a favore dei separatisi, inseriti nella lista delle organizzazioni ...

