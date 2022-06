MÅNESKIN, fuori oggi ”IF I CAN DREAM”: brano estratto dalla colonna sonora del film ”ELVIS” (Di venerdì 17 giugno 2022) MÅNESKIN, fuori oggi il brano estratto dalla colonna sonora del film ELVIS: IF I CAN DREAM. MÅNESKIN, esce oggi il brano tratto dalla colonna sonora di ELVIS Maneskin, ELVIS – WORDSFORYOUMÅNESKIN, fuori oggi If I Can DREAM di ELVIS Presley; tratto dalla colonna sonora originale del film ELVIS, fuori il 24 giugno. La band, in costante ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)ildel: IF I CAN, esceiltrattodiManeskin,– WORDSFORYOUIf I CandiPresley; trattooriginale delil 24 giugno. La band, in costante ascesa nel panorama del rock mondiale, aveva ...

Dal 17 giugno fuori la versione di "If I can Dream" cantata dai Maneskin "If I can Dream" dei Maneskin è il brano cantato nella nuova versione dalla band che farà parte della colonna sonora del film Elvis L'articolo Dal 17 giugno fuori la versione di "If I can Dream" cantata dai Maneskin proviene da True ...