Maneskin | ecco il nuovo singolo | l’omaggio a Elvis Presley con la cover di «If I can dream» – Il video

A una settimana esatta dall'uscita del film su Elvis Presley, Elvis, l'etichetta musicale House of Iona/RCA Records ha pubblicato la versione dei Maneskin di If I can dream. Il brano del 1968 segnò il ritorno in scena di Elvis Presley dopo 7 anni. La band romana aveva già eseguito la cover durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2022. Disponibile da oggi in pre-save, il singolo è pubblicato insieme al brano di Eminem & CeeLo Green The King and I (Interscope Records) e segue l'uscita della versione di Austin Butler di Trouble. Lo si potrà ascoltare anche al cinema dal 22 giugno, data di uscita del biopic firmato Baz Luhrmann, regista australiano noto soprattutto per il film Moulin Rouge! (2001), con Nicole Kidman e Ewan ...

