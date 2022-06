Manchester United, Gary Neville sull’addio di Pogba: “Sei anni con l’amaro in bocca, non ha fatto bene” (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ex. calciatore del Manchester United, Gary Neville, si è espresso sull’addio di Paul Pogba dai Red Devils: ” I sei anni del francese lasciano l’amaro in bocca. Non mi preoccupo delle sue dichiarazioni su Pogmentary, quando un giocatore va via può dire ciò che vuole. Io credo però non abbia fatto bene negli ultimi sei anni”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ex. calciatore del, si è espressodi Pauldai Red Devils: ” I seidel francese lascianoin. Non mi preoccupo delle sue dichiarazioni su Pogmentary, quando un giocatore va via può dire ciò che vuole. Io credo però non abbianegli ultimi sei”. SportFace.

