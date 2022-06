Maltempo | violenta grandinata e allagamenti nell' Aretino - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

SkySportF1 : F1, GP Canada: violenta pioggia sul circuito di Montreal. E' allerta meteo. FOTO e VIDEO #SKyMotori #F1 #Formula1 - Nazione_Arezzo : Maltempo, violenta grandinata e allagamenti nell'Aretino - venti4ore : Maltempo, violenta grandinata e allagamenti nell’Aretino - sportli26181512 : F1, GP Canada: violenta pioggia sul circuito di Montreal. E' allerta meteo. FOTO e VIDEO: Il giovedì della Formula… - xxxhgio : RT @SkySportF1: F1, GP Canada: violenta pioggia sul circuito di Montreal. E' allerta meteo. FOTO e VIDEO #SKyMotori #F1 #Formula1 https://… -

Repubblica TV

Dal video pubblicato su Fb da Alberto Martini Improvvisa ondata diin Valdichiana . Unagrandinata si è abbattuta su Cortona intorno alle due del pomeriggio; colpi di vento hanno abbattuto alcune piante, in pratica una tromba d'aria. I chicchi di ...Una grandinata improvvisa esi è abbattuta sull'area compresa tra la SR71 e la ferrovia, ...con le istituzioni competenti per una eventuale richiesta dello stato di calamità dovuta a",... Maltempo, violenta grandinata nel Modenese: chicchi grossi come noci Arezzo, 17 giugno 2022 - Improvvisa ondata di maltempo in Valdichiana. Una violenta grandinata si è abbattuta su Cortona intorno alle due del pomeriggio; colpi di vento hanno abbattuto alcune piante, ...Solo per puro caso si è sfiorata la tragedia oggi pomeriggio a Sapri. Poco dopo le 15, a causa di una tromba d’aria seguita da una violenta gradinata, gran parte di un grosso albero è caduto sulla ...