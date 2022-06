Maltempo Roma | ‘imbiancata’ fuori stagione in Provincia | allagato tratto autostradale FOTO

(Di venerdì 17 giugno 2022) Improvvisa ondata dioggi pomeriggio a. Temporali sparsi si stanno abbattendo in diverse zone della Capitale ma anche sul litorale come ad esempio a Pomezia. Restano alte tuttavia le temperature stabili oltre i 30° anche questo pomeriggio. Grandine a Vicovaro oggi 17 giugno 2022 Ma a fare notizia, al di là di quelli che potremmo definire come le classiche “piogge estive“, è la grandinata che ha imbiancato ad esempio la zona di Vicovaro, comune a nord est di Tivoli di circa 300 metri sopra il livello del mare. Segnalati disagi sull’A24 a ridosso dell’uscita con alcuni tratti finiti allagati.: Meteo Lazio/Mario Ventura su Il Corriere della Città.

