Maldini Milan, perché la firma del rinnovo non è ancora arrivata (Di venerdì 17 giugno 2022) Il punto è che, dopo uno scudetto che il dt considera molto frutto del suo lavoro (la società nell'intervista alla Gazzetta era stata citata solo per riconoscere la puntualità del pagamento degli ... Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022) Il punto è che, dopo uno scudetto che il dt considera molto frutto del suo lavoro (la società nell'intervista alla Gazzetta era stata citata solo per riconoscere la puntualità del pagamento degli ...

Pubblicità

calciomercatoit : ??#Milan-#NoaLang - L'olandese è in pugno ma crescono i malumori per una trattativa che non va in porto: ecco cosa… - SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - la_rossonera : ?? I falsi allarmismi sul rinnovo di Maldini e Massara. Monta sui social una ingiustificata preoccupazione per il r… - H0PESTR0M : RT @FcInterNewsit: Corsera - Milan, Maldini ha in testa un 'modello-Inter': l'ex capitano 'alla Marotta', Gazidis come Antonello https://t… - 91Vass : Che tra #Maldini e #Gazidis (e in generale #Elliott) il rapporto non sia idilliaco (eufemismo) è risaputo, ma negli… -